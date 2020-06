Harry Potter : Et si Harry, Ron et Hermione n'étaient pas dans les bonnes maisons ?

Personne n'oubliera le soulagement d'Harry, le jour où le Choixpeau magique l'a envoyé à Gryffondor. En même temps, vu ses antécédents, on comprend maintenant qu'il ait hésité avec Serpentard. Et justement, en parlant de maison, et si le fameaux Choixpeau s'était trompé ? Et si Harry, Ron et Hermione n'étaient pas dans les bonnes maisons ? C'est en tout cas ce qu'atteste une théorie.

Pour rappel, on trouve à Poudlard quatre maisons : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. La première est réservée aux plus braves et courageux, la deuxième aux plus loyaux, la troisième aux plus savants et la dernière aux plus rusés. Or justement, sur Reddit, un internaute pointe une théorie plus qu'intéressante : "Voilà ma théorie. Le trio d'Harry Potter est en réalité la représentation des autres maisons. Hermione est Serdaigle. Ron est Poufsouffle. Harry est Serpentard. Ils sont tous à Gryffondor parce qu'ils l'ont demandé. En fait, tous les élèves dans cette maison auraient pu être dans une autre maison s'ils n'avaient pas demandé d'être à Gryffondor. Vous devez demander d'être à Gryffondor parce que leur nature fondamentale est d'être courageux, et tout le monde peut choisir d'être brave", explique t-il. Et quand on y pense, il y a du vrai : Hermione est de loin la plus intelligente du trio, Harry a bien failli à Serpentard et côté loyauté, Ron se défend plutôt bien.

