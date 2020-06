Harry Potter & Les Reliques de la Mort, la scène coupée qui montre le courage de Drago Malefoy (VIDEO)

S'il y a un personnage torturé dans cette saga, c'est bien Drago Malefoy. Poussé dès son plus jeune âge à suivre les pas maléfiques de son père, le jeune Serpentard a -pendant longtemps - tiraillé les fans. Alors que certains le voyaient comme un jeune garçon incompris et probablement effrayé, d'autres l'ont toujours vu comme l'incarnation du Mal. Plus tard, J.K. Rowling en personne confirmera que malgré les fantasmes des fans, le personnage n'était pas destiné à être un héros... oui mais, ce n'est pas ce que nous montre une scène coupée des Reliques de la Mort (Partie 2). Vous le savez, TF1 nous a fait l'honneur de rediffuser l'intégralité de la saga Harry Potter ces dernières semaines. Et mardi dernier, pour l'ultime chapitre, Twitter était en ébullition - l'occasion de ressortir une scène coupée qui, clairement, montre que Drago Malefoy n'était pas si mauvais que ça.

En l’honneur du dernier Harry Potter qui passe je vous remets cette scène de Draco qui DÉFIE VOLDEMORT EN LANÇANT UNE BAGUETTE À HARRY et qui a injustement été coupée. #HarryPotteretlesreliquesdelamort #HarryPotter pic.twitter.com/QvFopGtY3m — deb (@LANNlSTERSTARK) June 2, 2020

Ainsi, le sorcier défie Voldemort en lançant une baguette magique à Harry - l'aidant à se retourner contre son ennemi. Garder cette scène aurait permis au personnage de se racheter mais malheureusement, il faudra faire sans. De plus, elle n'apparaît pas dans les livres...