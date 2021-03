Harry Potter et l'Enfant Maudit, la pièce  bientôt adaptée au cinéma ?

C'est LA saga qui a marqué des générations : avec près de huit films et une pièce de théâtre, Harry Potter nous a offert un univers aussi magique qu'exceptionnel - un univers qui s'est d'ailleurs étendu avec les Animaux Fantastiques. Alors que les fans du sorcier attendant avec une impatience démesurée le prochain long-métrage, ces derniers pourraient être comblés : tenez-vous bien, la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit pourrait bien être adaptée au cinéma. Selon The Hollywood Reporter, Warner Bros serait en pleine réflexion pour faire revenir la saga sur le devant de la scène.

« Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui est l'une des franchises les plus appréciées. Et nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir nous associer à J.K. Rowling. Je dirais donc qu'il y a là beaucoup de plaisir et de potentiel », a ainsi expliqué le PDG de WarnerMedia lors d'une conférence de presse.

Pour rappel, la pièce de théâtre signée J.K Rowling est sortie en 2016 avant d'être jouée au Théâtre à Londres. Harry Potter et l'Enfant Maudit nous emmène près de dix-neuf ans après la Bataille de Poudlard et nous plonge dans les nouvelles aventures des enfants du célèbre trio.

En parallèle, des rumeurs circulent concernant une éventuelle série pour HBO Max... pour en savoir plus, il faudra faire preuve de patience !