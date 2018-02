Avec l'univers d'Harry Potter, les possibilités sont presque infinies et les théories foisonnent à gogo ! Depuis la sortie des Animaux Fantastiques, de nombreuses théories concernant des références tournent ou alors des théories et des liens entre les films, comme par exemple avec le second volet des Animaux Fantastiques 2 qui serait lié à Harry Potter et les Reliques de la mort. Comme quoi, un petit détail sème le doute, il faut donc avoir l'oeil ! Et au-delà de l'univers de J.K. Rowling, il se pourrait bien qu'un personnage bien particulier se soit projeté dans un autre dans un tout autre monde mais aussi dans un tout autre corps ! Et si... George Weasley était en réalité Willy Wonka ?

Alors, on y croit ou pas à cette théorie ?

D'accord, la ressemblance physique est loin d'être au rendez-vous, voire même pas du tout ! Mais selon cette théorie, George Weasley aurait utilisé une machine à remonter le temps afin d'avoir une toute nouvelle vie. Tout grand fan d'Harry Potter le sait, George et Fred ont dans la saga une boutique de farces et attrapes nommée "Weasleys' Wizard Wheezes" ! Et dans cette dernière, on y retrouve diverses choses et notamment des bonbons qui provoquent différents effets magiques. Le premier point commun de cette théorie est donc les bonbons ! Ensuite, comme on l'a dit précédemment, Willy Wonka et George Weasley n'ont pas vraiment de ressemblance physique et pourtant, le créateur de la chocolaterie se dit être un peu sourd, on pense alors directement à la perte de l'oreille de George. Autre point de cette fameuse théorie, dans le bureau de Willy Wonka on pouvait remarquer que toutes ses affaires étaient coupées en deux. Ce qui selon cette théorie, ferait référence à la perte de Fred dans le dernier volet. Et dernier point, on ne sait pas réellement d'où viennent les Oompa Loompas alors, qui sait, ils pourraient bien venir du monde du célèbre sorcier... Bien entendu, cette théorie est à prendre au second degré et est tout droit tirée de l'imagination d'un internaute un peu farfelu ! Pour fêter ses 20 ans en librairie, la saga d'Harry Potter a fêté ça avec un événement exceptionnel !