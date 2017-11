Harry Potter : Drake veut acheter la première édition pour 160 000 dollars

Qui l'aurait cru ? Sous airs de mauvais garçon qui fait du rap et porte des chaînes bling-bling autour de son cou, le rappeur Drake est plus sensible qu'on ne le croit. Dans une nouvelle interview accordée à The Hollywood Reporter, l'interprète de "Hotline Bling" avoue qu'il est prêt à débourser 160 000 dollars pour acquérir la première édition de... Harry Potter à l'école des sorciers ! Eh oui, le rappeur est fan de la saga créée par J.K. Rowling comme des milliers de fans à travers le monde ! Si la lettre d'admission à Poudlard vendue pour 34 000 euros n'intéresse guère Drake, c'est le premier tome de la saga Harry Potter qui l'obsède depuis des années.

La première édition de Harry Potter à l'école des sorciers

Cela fait quatre ans que Drake cherche à acheter la première édition de Harry Potter à l'école des sorciers (Harry Potter And The Sorcerer's Stone en VO), et elle est enfin disponible sur le marché pour la somme de 160 000 dollars. "Ouais, je les ai tous lus. Il me la faut. C'est bientôt mon anniversaire. Peut-être que je me l'achèterai comme cadeau", a avoué Drake en interview. Chez Virgin Radio, on lui aurait bien offert un exemplaire mais on imagine qu'avec sa fortune, il a largement de quoi se payer la première édition de Harry Potter à l'école des sorciers ! Si vous êtes vous aussi fans du sorcier : alors réservez vos billets pour Londres et dînez dans la Grande Salle de Poudlard pour Noël !