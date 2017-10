Harry Potter : Dînez dans la Grande Salle de Poudlard pour Noël !

Si vous vous moquez bien de fêter Halloween cette année et que vous organisez déjà vos plans pour Noël, alors il est temps d'économiser pour vivre une expérience unique dans le monde magique d'Harry Potter ! En effet, pour la troisième année consécutive, les fans du sorcier vont pouvoir apprécier un véritable festin de Noël à l'intérieur de la Grande Salle de Poudlard, grâce au Warner Bros Studio Tour situé à Londres. Les 11, 12 et 13 décembre 2017, les visiteurs pourront effectivement assister à ce banquet hivernal, et pour la première fois, la Grande Salle sera décorée aux couleurs de l'iconique Bal de Noël qui se déroule pendant le quatrième tome de JK Rowling : Harry Potter et la Coupe de feu.

Un avant-goût de ce qui vous attend pour le diner de Noël spécial Harry Potter

Non vous ne rêvez pas, tout ceci est bien réel ! Pour 240 £ par personne (interdit au moins de 18 ans), le festin version Harry Potter sera accessible à quelques fans chanceux ! Il faudra évidemment être rapide lors de la mise en vente des tickets le 24 octobre prochain, à 10 heures. Que comporte le diner de Noël ? En plus de repartir avec une baguette de votre choix (non comestible), vous aurez droit à un large de choix de petits fours, boissons et bien sûr de la Bièraubeurre ! Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre plus belle robe de Gryffondor, Serdaigle, Serpentard ou Poufsouffle et obtenir votre ticket ! Autre bonne nouvelle : trois acteurs des films seront présents au Comic Con de Paris très bientôt.