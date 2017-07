Une nouvelle qui risque de réjouir plus d'un fan ! Il y a quelques jours déjà, la saga Harry Potter fêtait ses 20 ans, et avec elle toute une génération d'enfants a grandi en suivant les aventures d'Harry, Ron et Hermione à Poudlard. Parce qu'il est souvent difficile de dire adieu aux choses qu'on aime, plusieurs livres ou films liés aux sept tomes centraux sont sortis depuis Les reliques de la Mort. Et la Pottermania n'est pas prête de s'arrêter ! Spécialement pour nous moldus, à l'occasion des 20 ans de la saga, deux nouveaux livres dédiés à l'univers de Harry Potter seront disponibles dans les prochains mois pour tous les fans en manque de magie ! Pas la peine de le nier, on sait que tous les moyens sont bons pour repartir à Poudlard ! Plus de détails sur ces deux livres inédits un peu plus bas.

Le premier livre intitulé Harry Potter - A History of Magic, The Book of the Exhibition s'intéressera à "tous les sujets étudiés à l'Ecole de Poudlard de Sorcellerie et de Magie - des cours d'Alchimie et de Potions en passant par la Botanique et les Soins aux créatures magiques". Le deuxième bouquin - Harry Potter, A Journey Through a History of Magic - contiendra lui "une immersion irrésistible à travers l'histoire de la magie, de l'alchimie aux licornes, des prémices de la sorcellerie au passage d'Harry à Poudlard". Quand sortiront ces deux livres déjà convoités par les fans ? Il faudra patienter jusqu'au 20 octobre 2017 pour obtenir un exemplaire de chaque, aux éditions Bloomsbury bien sûr. Pas de date de sortie pour la version française pour l'instant ! En attendant, on revoit la référence à Harry Potter qui s'est glissée dans le premier épisode de Game of Thrones saison 7.