Harry Potter débarque sur PC et Consoles, vous n'êtes pas prêts !

La nuit dernière, Sony dévoilait la date de sortie (mais aussi le prix) de sa très attendue PS5. Ainsi, vous serez ravis d'apprendre que la console sera disponible le 19 novembre prochain pour la modique somme de 499 euros (399, pour la version digitale). Et ce n'est pas tout ! Le showcase de présentation fut également l'occasion d'annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu, inspiré de l'univers d'Harry Potter. Tenez-vous bien, l'Héritage de Poudlard sortira en 2021.

Malheureusement pour les aficionados, Harry en personne ne sera pas de la partie. Par contre, le joueur sera propulsé dans le Poudlard du 19 ème siècle. L'idée sera d'incarner un jeune étudiant de l'école qui, évidemment, possède un secret suffisamment puissant pour faire vaciller le monde la magie. Missions, apprentissage... il y aura de quoi faire. Petit bonus, Poudlard ne sera pas l'unique décor : quelques tâches seront à effectuer à Pré-au-lard ou encore dans la Forêt interdite.

Patience, plus que quelques mois avant la sortie du jeu évènement sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.