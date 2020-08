Harry Potter : cette incohérence de J.K Rowling relevée par les fans

Harry Potter est sans aucun doute LA saga littéraire qui aura le plus fasciné. Il faut dire que J.K Rowling a su créer un univers solide, presque parallèle au nôtre. Sorciers, moldus, créatures magique, l'auteure, au fil des tomes, nous a présenté un monde qui, depuis plus de dix ans, nous accompagnent. Et si comme de nombreux fans vous vous souciez du bien-être du héros alors peut-être serez vous d'accord avec ce qu'avance cet internaute concernant le futur d'Harry. "Ok, donc vous voulez vraiment me faire croire qu'après la défaite de Voldemort, Harry a décidé de suivre ses plans pour devenir un Auror ?", demande t-il sur Quora.

Il poursuit : "Pendant presque toute sa vie Harry a vécu sous la menace de Lord Voldemort et de ses disciples. Il a perdu sa famille et des amis, a vu son gouvernement tomber sous le contrôle des Mangemorts, et vécu en fuite pendant un an. De son propre aveu, Harry admet que sa propre survie n'est basée que sur la chance et les compétences des autres. Mais après la défaite finale de Voldemort, il se dit : 'Hé, c'était génial ! En échange d'un salaire, je vais aller travailler pour un gouvernement en qui je n'ai pas confiance, chasser les méchants sorciers et si je suis désarmé, la personne qui le fera deviendra le maître de la Baguette de Sureau. C'est IDIOT".

Etant maître de la baguette, Harry met effectivement son 'pouvoir' en danger en pratiquant le métier d'auror. "Il déclare même carrément qu'il a l'intention de mourir invaincu pour briser la magie de la Baguette de Sureau... alors pourquoi choisir la profession la plus dangereuse ?" Pour cet internaute, l'avenir d'Harry n'était pas au ministère - plutôt à Poudlard.

"Harry aurait dû devenir professeur. Il a prouvé avec l’Armée de Dumbledore que sa vocation était l'éducation. C'était un leader inspirant qui a trouvé ce qu'il y avait de mieux chez les autres et qui a favorisé leur croissance. Il a aidé Neville Londubat à passer d'un trouillard en héros qui se jette sur Voldemort avec une épée quand tout espoir semble perdu. L'enseignement lui aurait permis de rester dans sa vraie maison, Poudlard, jusqu'à sa retraite. Il aurait également pu honorer les hommes qu'il admirait le plus, comme Dumbledore, Lupin et (éventuellement) Rogue", termine t-il.

Harry a effectivement honoré la mémoire des deux professeurs en nommant son fils Albus Severus. Etre enseignant à Poudlard aurait (évidemment) été un véritable symbole. Mais, en y réfléchissant, qui mieux que Harry Potter, celui qui a survécu, pouvait défendre le monde des menaces magique ? Le débat est ouvert !