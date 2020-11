Harry Potter : Ces acteurs qui ont détesté tourner dans la saga culte

C'est de loin la saga la plus populaire du millénaire : Harry Potter a conquis autant de lecteurs que de téléspectateurs et, encore aujourd'hui, les aventures du sorcier (et de tous ceux qui gravitent dans son univers) fascinent. Si les films ont connu un succès monstrueux tout en ouvrant les portes du cinéma à ses acteurs, certains reconnaissent (avec le recul) que le tournage ne fut pas si rose...

Plongé très tôt dans la célébrité, Rupert Grint a été contraint de s'adapter : "C'est presque comme avoir une double personnalité. Parfois, il peut être assez déshumanisant d'avoir des gens qui prennent juste des photos de toi alors que tu te promènes à l'extérieur. Pour eux, tu es juste une chose. C'est une existence étrange. Mais c'est ma vie. Je ne me souviens pas vraiment de la vie d'avant. D'une manière bizarre, vous en devenez blasé. Cela devient normal et vous vous adaptez", confiait l'acteur. Très discret, Rupert Grint a su protéger sa vie privée... au point de n'ouvrir un compte Instagram que très récemment.

Pour l'interprète du Professeur McGonagall, l'expérience ne fut pas non plus très agréable : "Ce rôle n'était pas très satisfaisant. Mais le plus épuisant était de porter ces chapeaux. Ce sont les choses les plus lourdes au monde", avouera t-elle. Il faut dire que côté style, Minerva était toujours tirée à quatre épingles.

Connue pour son excellente interprétation d'Hermione Granger, Emma Watson se souvient surtout de la difficulter de jongler entre les plannings : "On me dit à quelle heure je suis prise en charge, on me dit à quelle heure je peux manger, quand j'ai le temps d'aller aux toilettes. Chaque seconde de ma journée n'est pas en mon pouvoir" - difficile de se plier aux règles d'un tournage si conséquent...

Si quelques nuages sont parfois venus ternier le tournage, force est de constater que cela n'a en rien entacher le succès de la saga.