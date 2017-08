La chasse au casting parfait a été longue pour la saga Harry Potter et de nombreux noms de stars ont été évoqués pour donner vie aux personnages du monde merveilleux de J.K. Rowling ! Par exemple, Hugh Grant de retour dans le revival de Love Actually, était pressenti pour jouer Gilderoy Lockhart, sorcier connu pour son sourire charmeur ! Mais en raison de conflits d'emploi du temps, le rôle a finalement été donné à Kenneth Branagh. Mais c'est loin d'être le seul. Tilda Swinton aurait pu être professeur Trelawney mais visiblement elle n'était pas une très grande fan du personnage puisqu'a refusé très fermement le rôle. Liam Alken (Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire) aurait pu quant à lui être Harry Potter en personne. Mais c'est finalement Daniel Radcliffe qui lui a été préféré...

Naomi Watts aurait été considérée pour donner ses traits à Narcissa Malefoy mais n'a finalement pas eu le rôle. Même chose pour Tim Roth pour celui de professeur Rogue. On a bien du mal à imaginer quelqu'un d'autre qu'Alan Rickman pour le coup ! Ian McKellen aurait lui pu être professeur Dumbledore. Mais voilà, il avait déjà joué Gandalf dans le Seigneur des Anneaux et a préféré dire non ! Dommage, on aurait bien voulu le voir en directeur de Poudlard. Robin Williams aurait pu être Hagrid mais J.K. Rowling, qui a fêté son anniversaire en même temps qu'Harry Potter, a bien insisté sur les besoins d'un casting all British. Pour finir, Rosamund Pike (Gone Girl) a refusé le rôle de Rita Skeeter... Dommage !