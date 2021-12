Harry Potter : Bientôt un Château Poudlard en Bretagne ?

Alors que Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint s’apprêtent à faire leur grand retour à Poudlard pour les 20 ans de la saga, le propriétaire du château Le Rocher-Portail à Saint-Brice-en-Coglès, en Ille-et-Vilaine, a lui aussi un projet qui devrait ravir les fans : une reproduction du Château de Poudlard grandeur nature ! En effet, ce fan de la saga entend faire revivre le Great Hall de la célèbre école de sorciers créée par J.K.Rowling. Pour ce faire, Manuel Roussel a prévu de revisiter l’une de ses granges et de la rendre en tout point identique à la fameuse salle dans laquelle Harry et ses amis sorciers dînent chaque jour.

L’idée de recréer le Great Hall a germé naturellement dans la tête du propriétaire lorsqu’il a acheté le château. Immédiatement, la charpente de la batisse et son énorme cheminée lui ont évoqué l’ambiance d’Harry Potter. Sûr de son projet, Le propriétaire a donc entamé des travaux au début de l’année pour donner vie à ce rêve un peu fou, auquel il croit dur comme fer. Objectif attirer de nouveaux visiteurs et faire vivre une expérience incroyable aux fans de la saga.

Il faudra tout de même prendre son mal en patience.Pour l’instant aucune date d’ouverture n’est encore annoncée. Manuel Roussel qui souhaite être au plus proche de la « réalité d’Harry Potter, a fait appel aux fans de la saga pour rendre le château aussi réaliste que possible. Un projet titanesque donc mais qui rencontrera certainement son public !