Harry Potter : Arrêtez tout, ce gîte inspiré de la saga est magique !

Vous êtes fan de la saga Harry Potter et donneriez n'importe quoi pour vous immerger -ne serait-ce que quelques jours- dans le monde magique de la saga ? N'en dites pas plus. Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir le château inspiré de Poudlard qui verra le jour en Bretagne mais, pas de panique : en attendant, rien ne vous empêche de passer quelques jours dans le gîte qui, inévitablement, vous plongera dans l'univers magique de la saga. Le petit bonus ? C'est en France !

Dans le monde magique d'Harry Potter Dans le monde magique d'Harry Potter Dans le monde magique d'Harry Potter

Pour découvrir ce gîte hors du commun, il faudra se rendre non loin de Dijon (on vous conseille d'ailleurs d'aller faire un petit tour sur Air b'n'b, histoire de faire un petit repérage). Au programme, une décoration qui vous plongera directement dans l'univers de la saga : du Choixpeau aux animaux mythiques rencontrés au films des livres et des films, tout a été pensé pour plonger les voyageurs dans le monde imaginé par J.K Rowling. Pour passer une nuit dans ce gîte magique, il faudra débourser près de 172 euros... alors ça vous dit ?

Rendez-vous sur Air B'n'b pour en voir plus !