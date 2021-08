Harry Potter : Alerte, un Poudlard Express partira de la gare Saint Lazare cette semaine

C'est LE rêve de tous les moldus : foncer dans un Poudlard Express, direction l'école de magie la plus célèbre du monde. Eh bien bonne nouvelle : préparez vos baguettes et vos manuels, un Poudlard Express quittera bel et bien la gare Saint-Lazare cette semaine.

Si vous avez grandi en suivant les aventures du jeune sorcier, alors vous savez que le 1er septembre est une date sacrée. La raison ? C'est la date de la rentrée à Poudlard ! Pour marquer le coup, les moldus fans de la saga pourront ainsi prendre place dans le train mythique. Mais, ce n'est pas tout : les 28 et 29 août seront des journées chargées ! "Pour la première fois en France, les fans de la saga Harry Potter pourront se retrouver pour profiter d’animations extraordinaires, d’une expérience en réalité augmentée et d’une exposition sur notre sorcier préféré. Un photocall de la voie 9¾ sera même disponible sur place pour immortaliser la magie", explique le Bonbon.

Rendez-vous donc à bord du Poudlard Express, sur le Parvis de la Gare Saint-Lazare les 28 et 29 août prochains.