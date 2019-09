Harry Potter : A quelle maison appartenez-vous ? Votre signe astro répond !

Vous ne le savez peut-être pas mais un lycée français a choisi de mettre en place un système basé sur les maisons d'Harry Potter pour que les élèves ne soient pas perturbés par la réforme. Résultat, il y a quelques part des lycéens chanceux qui vivent le rêve de toute une génération. Et justement, on s'est demandé quelle maison serait la plus appropriée selon notre signe astro. C'est cadeau !

A quelle maison appartenez-vous ?

Bélier : Gryffondor, parce que le Bélier relève tous les défis !

Taureau : Poufsouffle parce qu'un Taureau est loyal et patient

Gémeaux : Serpentard parce qu'ils ont deux personnalités. Mais, un Gémeaux peut finir à Serdaigle parce qu'il aime lire et se cultiver !

Cancer : Poufsouffle mais pourrait bien être Serpentard si poussé à bout .

Lion : Le cliché parfait du Gryffondor

Vierge : Serdaigle, pur et dur .

Balance : Poufsouffle !

Scorpion : Serpentard : un Scorpion est prêt à tout pour arriver à ses fins

Sagittaire : a probablement une théorie qui explique pourquoi il aurait sa place dans toutes les maisons .

Capricorne : Serpentard, à cause de l'ambition !

Verseau : Serdaigle, uniquement parce qu'ils savent des choses sur les sujets les plus étranges

Poisson : Poufssoufle ou Serdaigle, tout dépend de leur états d'esprit

Et vous, à quelle maison appartenez-vous ?