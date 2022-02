Harry Potter : 30 facts à connaître absolument sur la saga

Harry Potter, personnage imaginé par J.K Rowling que l'on ne présente plus, évolue dans un univers magique sans pareil. Depuis la sortie du tout premier volet, le personnage a su se faire une place dans le coeur des fans qui, au fil des années, ont appris tout ce qu'il fallait savoir sur le personnage. Or, si vous êtes un(e) Potterhead, on est prêts à parier que vous connaissez chacun de ces petits (fun) facts :

#1. Avant d'opter pour le Choixpeau Magique, J.K Rowling envisageait que les statues des fondateurs du château prennent vie pour choisir leurs étudiants.

#2. Le Patronus de Lupin n'est jamais montré dans la saga.

#3. Hugh Mitchell, l'acteur qui a joué Colin Creevey est véritablement devenu photographe.

#4. Seulement 13 des acteurs des casting apparaissent dans tous les films de la saga.

#5. Avant de passer l'audition en personne, Rupert Grint a envoyé une vidéo dans laquelle il rappe au sujet de son personnage

#6. Tom Felton a dû se teindre les cheveux 18 fois au cours des huit films.

#7. Hermione est la seule du trio à avoir compléter sa septième année d'étude à Poudlard.

#8. Les personnages se débarrassent de leurs robes de sorciers dans le troisième film : le réalisateur voulait montrer les différentes personnalités de Harry, Ron et Hermione a travers des vêtements de tous les jours.

#9. Les 40 chats qui sont apparus avec le professeur Ombrage ont ensuite été adoptés par des familles qui n'ont aucune idée de leur "célébrité".

#10. Dumbledore a embauché le Pr. Lockart pour mieux exposer ses fraudes.

#11. Ron est mentionné 5809 fois au films des livres.

#12. Harry Potter à l'école des Sorciers est le livre le plus vendu de la saga

#13. Certaines scènes ont dû être retournées car Emma Watson soufflait les répliques de Daniel Radcliffe et Rupert Grint

#14. James et Oliver Phelps (les jumeaux Weasley) s'amusaient à échanger leur rôle sur le tournage.

#15. Le Professeur Dumbledore comprend le Fourchelangue mais ne peut pas le parler.

30 facts Harry Potter à connaître

#16. Le bureau de Dumbledore est le décor qui a coûté le plus cher à la production.

#17. En moyenne, Harry Potter est recherché près de 4,090,000 fois sur la toile chaque mois.

#18. Près de 250 moules corporels à l'images des acteurs ont été réalisés au fil de la saga

#19. Lors de la bataille de Poudlard, Neville et Harry sont vêtus comme leurs pères respectifs le jour de leur mort.

#20. La production a proposé à J.K Rowling de jouer Lily Potter dans Harry Potter à l'école des sorciers. La romancière a refusé.

#21. Harry Potter et la Coupe de Feu aurait dû être scindé en deux films.

#22. Les elfes de maison ont une espérance de vie de 200 ans.

#23. Selon Pottermore, Drago n'a eu que deux commentaires gentils au fil de la saga.

#24. Arrivée à la moitié de Harry Potter et la Coupe de Feu, J.K Rowling a réalisé avoir fait une erreur dans l'écriture... elle est donc retournée en arrière pour la corriger - ce qui explique la longueur du livre.

#25. Ron a la formule "Swish and Flick" gravée dans sa bague de mariage - en référence à son premier cours de Sortilèges avec Hermione.

#26. Le Choixpeau magique n'a fait que sept erreurs : dont envoyer Rogue à Serpentard.

#27. Toute les trente secondes, quelqu'un dans le monde lit Harry Potter

#28. J.K Rowling a hésité à tuer le personnage de Ron au milieu de la saga

#29. Minerva McGonagall était une excellente joueuse de Quidditch.

#30. Il n'y a pas de limite de temps au Quidditch : le match ne s'arrête qu'une fois le vif d'or attrapé... un match peut durer jusqu'à six mois !

Alors, vous aviez tous ces facts ?