Harry Potter : 10 fois où la saga à été plus comique que magique

Entre deux combats contre les Forces du Mal, les personnages de la saga nous aurons tout de même fait rire. La preuve en dix gifs :

Malfoy, toujours un mot encourageant

Souvenez-vous, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry garde ses lunettes après avoir pris l'apparence de Goyle grâce au Polynectar. La réaction de Malfoy ? Dire : "Je ne savais pas que tu pouvais lire". Draco, toujours un mot pour encourager ses troupes.

Ron et ses grimaces iconiques

Rupert Grint est un acteur expressif et ce n'est pas Ron Weasley qui dira le contraire. Toujours dans Harry Potter et la Chambre des secrets, Ron et Harry volent la voiture d'Arthur pour se rendre à Poudlard. A la tête de Ron, on imagine que le voyage fut mouvementé.

Malfoy et l'insolence

Quand Remus Lupin apprend à ses élèves la formule “Riddikulus”, Malfoy marmonne que "c'est cette classe qui est ridicule". L'insolence dans toute sa splendeur.

Ron et les araignées

"Suivre les araignées... pourquoi pas 'suivre les papillons ?????'" - si vous avez regardé Harry Potter et la Chambre des Secrets, alors vous savez que Ron et les araignées, ce n'est pas une belle histoire... dire que la rencontre avec Aragog l'a traumatisé serait un euphémisme.

L'autorité façon Rogue

Quand Rogue n'obtient pas le silence qu'il réclame, il l'impose. Point.

Les interactions entre Harry et Cédric

C'est vrai qu'on se sent tous "spectaculaire" au moins une fois dans nos vies.

Quand Ron fait un cauchemar

Ron se réveille d'un cauchemar et Harry en bon ami, ne le contredit pas. C'est ça l'amitié.

Hermione se soucie de la ligne de Ron (ou presque)

Quand Mimi Geignarde drague Harry

On imagine la gêne d'Harry.

Quand Harry flirte avec Cho Chang

Avouez, c'est notre hantise à tous.

C'est cadeau, ça nous fait plaisir.