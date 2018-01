Solo, A Star Wars Story : Le synopsis du film dévoilé

Le 23 mai prochain, Solo : A Star Wars Story sortira sur les écrans français. A quatre mois de l'événement, si on a toujours pas la moindre bande-annonce à se mettre sous la dent, Disney et Lucasfilm ont eu pitié de nous en dévoilant le synopsis officiel du film. " Montez à bord du Millennium Falcon et voyagez jusqu'à une galaxie, très très lointaine dans Solo : A Star Wars Story, une toute nouvelle aventure avec le plus aimé des vauriens de la galaxie. A travers une série d'échappées téméraires au plus profond d'un univers sombre et dangereux, Han Solo rencontre son futur copilote le puissant Chewbacca et le fameux parieur Lando Calrissian, au cours d'un voyage qui définira la trajectoire d'un des héros les plus improbables de la saga Star Wars" peut-on ainsi lire.

Le synopsis se révèle plutôt convenu, et sans grande révélation, on savait en effet déjà depuis plusieurs mois que Chewbacca et Lando Calrissian seraient de la partie. On ne serait donc pas contre l'arrivée imminente d'une première bande-annonce ou de photos officielles extraites du film. En attendant, vous pouvez toujours aller découvrir Star Wars : Les Derniers Jedi, toujours à l'affiche dans les salles françaises !