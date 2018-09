Halsey tease Without Me, son nouveau single

Halsey est de retour ! Et on ne parle pas d'une énième collaboration. Non, la chanteuse américaine et interprète de Colors s'apprête à sortir un nouveau morceau. Intitulé Without Me, elle dévoile une trentaine seconde dans une vidéo postée sur Instagram et Youtube.

Without Me est donc son premier single depuis son second album Hopeless Fountain Kingdom, sorti en Juin 2017. Dévoilé durant son concert à Londres le 23 septembre dernier, Halsey tease quelques lyrics ainsi que la date de sortie. Soit le 4 octobre. Une bonne nouvelle pour tous les fans qui attendent que la chanteuse revienne avec un projet solo. Habituée des collaborations, notamment avec G-Eazy -son boyfriend-ex-boyfriend ? on ne sait plus..., sur le titre Him and I ou plus récemment avec Benny Blanco et Khalid sur Eastside, Without Me sonne donc le grand retour de la chanteuse et on doit dire que le teaser donne envie d'en savoir plus !