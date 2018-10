L'an passé, Halsey faisait sensation avec son deuxième opus, Hopeless Fountain Kingdom. Après une tournée, la chanteuse est de retour dans les charts avec Without You, premier morceau (solo) dévoilé depuis la sortie de ce fameux disque. Publié le mois dernier, le titre n'avait pas encore de clip. C'est maintenant chose faite : Halsey a fait équipe avec Colin Tilley et nous propose une vidéo dans laquelle elle se débat dans une relation toxique.

"S'interroger sur le but d'une relation et sur les efforts fournis peut être épuisant et drainant", a confié la chantuse. "Mais c'est important de prendre du recul, de connaître sa valeur. Ce disque évoque cela, savoir reconnaître sa valeur. C'est un disque très honnête". Halsey poursuit : "Ca m'a aidé à me prouver que je pouvais toujours m'exprimer à travers l'art, même après tout ce temps. Ma musique véhiculera toujours ce que porte mon coeur".

Ce nouveau morceau devrait connaître le même succès que les précédents (on se souvient de l'explosion de Closer, avec The Chainsmokers). Et la bonne nouvelle, c'est que Halsey le jouera en live lors des MTV EMA le 4 novembre prochain.