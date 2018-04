Halsey : Alone, le clip inspiré de Roméo et Juliette dévoilé

Vendredi 6 avril, juste avant le weekend et pour faire kiffer, la chanteuse Halsey a dévoilé le clip de Alone, extrait de l’album Hopeless Fountain Kingdom ! La star électro du New Jersey a revisité le titre Alone dans une nouvelle version remix incluant Big Sean et l’anglaise Stefflon Don. Le clip est inspiré du film Roméo + Juliette, vous chercherez sur google si vous ne connaissez pas, dans lequel on retrouve Halsey très sexy dans sa robe moulante. La chanteuse s’apprête à retrouver son amant du clip Now Or Never dans une fête un peu chelou, découvrez le clip !

Halsey est actuellement en tournée dans le monde entier avec cet album Hopeless Fountain Kingdom et elle passera en France à l'Olympia le 19 septembre ! Retrouvez toutes les dates de sa tournée sur son Facebook officiel !