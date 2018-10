Halloween : Top 5 des meilleurs idées de déguisements pour 2018 !

Vous souhaitez éblouir toute l'assemblée pour votre soirée d'Halloween mais vous ne savez toujours pas quel déguisement vous sierra le mieux ou fera le plus sensation ? VirginRadio.fr est prêt à vous aider à trouver LA pépite qui fera de vous la star de la soirée ! Voici notre Top 5 des meilleurs déguisements pour Halloween 2018 !

De toutes les vilaines Disney, Maléfique est sans doute celle qui a le plus de charisme. Si bien que même Angelina Jolie s'est offert son rôle dans le film Disney, sorti en 2014. Alors oui, on veut toutes être des princesses mais perso, on pense que les méchantes sorcières -dragon, en occurrence, ne démérite pas notre attention. Et puis c'est Halloween alors autant faire péter un vrai costume qui en jette !

Au premier abord, rien d'effrayant en soit mais on doit avouer que le masque à l’effigie de Salvador Dali à de quoi faire flipper certains... Puis, il s'agit d'une des séries du moment alors forcément, vous allez faire sensation ! Et pour plus d'effet, gardez bien votre masque sur le bout du nez. Effet garanti !

Il, est revenu... On se souvient tous du fameux clown de Stephen King et surtout du degré d'angoisse qu'il inspire rien qu'en le regardant. On en frissonne, rien qu'à l'idée... Rien d'originale, on vous l'accorde mais l'effet reste bien là. Et nombreux sont ceux ayant une peur panique des clowns alors quoi qu'il arrive, vous taperait forcément dans le mille avec ce genre de déguisement. Ne manque plus qu'à vous cacher dans un coin, l'air vide et effrayer vos amis à leur passage ! Au risque de vous prendre quelques coups, involontaires.

Le classique et indémodable, zombie... Eh oui, on y coupera pas. Sans doute l'un des costumes les plus appréciés des adeptes du déguisement. C'est une valeur sure. Coupures, sangs, faux intestins, les idées ne manquent pas ! Et l'avantage de ce dernier c'est qu'on peut également l'associer à sa moitié -pour ceux qui en ont une..., et jouer les couples zombiesque. Ou se ramener avec sa bande de potes et faire flipper toute la rue et l'étage, ça marche tout aussi bien. De plus, ce n'est pas ce qui va vous ruiner ! De vieux vêtements déchirés, du faux sang par ci par là, un peu de terre sur le visage et les mains et une démarche désarticulée... vous voilà prêt pour conquérir la soirée, non ? On adore l'idée !

Ah Negan et son sifflement angoissant... C'est LE méchant de The Walking Dead et c'est aussi celui qui a fait flipper toute la bande d'Alexandria avec sa fameuse batte de baseball... Lucille, il parait. Et quand on parle de lui, on ne peut s'empêcher de se remémorer la fameuse séquence ini mini myni moe qui s'est soldée par quelques têtes tombées chez nos chouchous. Alors bien sûr, il risque d'y avoir des doublons mais on en est certain, vous ferait grande sensation. Le tout, c'est d'avoir la bonne démarche et ce petit air hautain et un peu désinvolte.