Halloween : Les pires idées de costumes à éviter en 2017

Trouver le bon déguisement d'Halloween, c'est tout un art ! Si pour certains partir à la recherche du costume parfait est une passion, d'autres ne voient pas ça comme une partie de plaisir. Chaque 31 octobre, il faut innover, trouver une idée qui fait référence à l'actualité des derniers mois de préférence, et surtout laisser tout le monde bouche bée lors d'une entrée fracassante ! Vous n'avez pas encore planché sur la question pour Halloween édition 2017 ? Pas d'inquiétude à avoir, Virgin Radio est là pour vous guider. En cas de panne d'inspiration, vous pouvez aussi puiser votre inspiration dans les meilleurs costumes de célébrités en 2016. En attendant, on vous livre les pires idées de déguisements à éviter cette année pour Halloween si vous ne voulez pas passer une mauvaise soirée !

Anne Frank : c'est non !

En plus des habituels costumes de sorcières, démons et autres zombies, le site HalloweenCostumes.com proposait récemment en ligne un déguisement d'Anne Frank à ses clients. Forcément, se déguiser en jeune fille qui a été déportée dans les camps de la mort nazis, c'était très déplacé. Devant un tel tollé, le site s'est empressé de retirer le déguisement "Anne Frank" de la vente. Et c'est beaucoup mieux comme ça !

Chester Bennington : c'est non !

À moins de vouloir faire preuve de très mauvais goût et d'humour noir, évitez d'opter pour un déguisement du leader de Linkin Park : Chester Bennington qui nous a quitté en juillet 2017.

Eleven : c'est non !

Attention, on adore Eleven (et Millie Bobby Brown) ! Par contre se déguiser en ce personnage de Stranger Things en 2017... C'est so 2016. Vous pouvez faire preuvre de plus d'imagination pour cette année !

Harvey Weinstein : c'est non !

Au centre de l'actualité en 2017 pour de très mauvaises raisons, Harvey Weinstein reste une très mauvaise idée de déguisement pour Halloween, même si les plus lourds d'entre vous y ont déjà pensé.

Selena Gomez sur son lit d'hôpital : c'est non !

Selena Gomez a levé le voile sur sa maladie (le lupus) et la greffe de rein qu'elle a subie cet été grâce à son amie Francia Raisa. Oubliez donc la robe d'hôpital, c'est pas vraiment marrant comme idée de déguisement !

Donald Trump : c'est non !

Déjà vu et revu, puis franchement a-t-on besoin d'expliquer toutes les mauvaises raisons d'opter pour un costume (et sans doute une perruque) de Donald Trump ?

Kylie Jenner enceinte : c'est non !

Kylie Jenner tout court pourquoi pas, mais enceinte (alors qu'on n'a toujours pas la confirmation officielle) ça serait un peu un manque de respect pour elle et sa famille ! On oublie.

Kim Kardashian bâillonnée : c'est non !

Même un an après le drame qui est survenu à Paris, difficile d'oublier le traumatisme qu'a vécu Kim Kardashian en se faisant ligoter par ses ravisseurs. Vous pouvez jeter les cordes et les ficelles que vous aviez achetées !

Harley Quinn : c'est non !

Comme Eleven (voir plus haut), on a déjà fait une overdose de ce déguisement en 2016 alors c'est à proscrire pour cette année ! Franchement, trop c'est trop.

Jon Snow et Daenerys Targaryen : c'est non !

Peu importe ce qui se passe dans Game of Thrones, l'inceste c'est mal ! Et le manque d'originalité aussi... Si vous optez pour un déguisement à deux, oubliez Jon Snow et Daenerys qui reviendront en 2019 pour l'ultime saison de GoT. On vous voit venir : c'est pareil pour Jaime et Cersei Lannister !

Hannah Baker : c'est non !

Parce que le suicide n'a jamais été très drôle, on abandonne toute de suite l'idée de se déguiser en l'héroïne de la série 13 Reasons Why.

Michael Jackson dans Thriller : c'est non !

C'est pour votre bien qu'on vous le dit : déjà de un, ce costume a été fait et refait ces vingt dernières années, en plus de ça si vous n'avez pas les moyens de reproduire sa tenue mythique, vous risquez de passer pour un sosie de Michael Jackson raté.

Wonder Woman : c'est non !

Voir Eleven et Harley Quinn plus haut. Si vous optez pour un déguisement de Wonder Woman, vous risquez fortement d'être plusieurs et ça sera un peu nul.

Thor : c'est non !

Petit conseil d'ami : comme il a perdu son marteau dans le nouveau film, votre Thor risque de plutôt ressembler à un Viking et si personne ne reconnaît votre référence, vous risquez d'avoir bien le seum.

Les Pokémon Légendaires : c'est non !

La raison est évidente : tous les gens présents à votre soirée vont passer tout leur temps à essayer de vous attraper. (Et bon courage pour faire un super costume !)

King Jong-Un : c'est non !

Il y aura déjà un Donald Trump à votre soirée, et forcément ça risque de très mal se passer.