Halloween : Les meilleurs costumes de 2016 avec The Chainsmokers, Katy Perry, Kylie Jenner...

Chaque année à la même période, les célébrités se surpassent pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Ce n'est pas nouveau : Halloween fait partie des fêtes les plus prisées par les stars de la planète car c'est l'occasion parfaite pour exprimer sa créativité et concourir pour le meilleur déguisement possible. Qui aura le costume le plus terrifiant ? Qui aura l'idée de génie de l'année ? Quel sera le meilleur duo ? Quel déguisement sera le plus populaire ? Le 31 octobre approchant, Virgin Radio vous propose de (re)découvrir le meilleur des costumes des célébrités pour Halloween édition 2016 ! Avec Katy Perry, Beyoncé, The Chainsmokers, Kylie Jenner et plein d'autres...

Beyoncé et sa famille ont tout donné en se déguisant en membres du groupe hip-hop Salt-N-Pepa. Toujours classe, quoi qu'elle fasse !

L'année dernière, Kylie Jenner a opté pour non pas un mais deux costumes d'Halloween ! Le premier, un couple de squelettes avec son ex Tyga. Le deuxième (génial) : Christina Aguilera période "Dirrty".

Katy Perry en Hillary Clinton (qu'elle supportait pendant la campagne présidentielle US), une idée de génie !

Big Sean a troqué ses longues chaînes bling-bling contre un costume de Trooper, en mode Star Wars !

Halsey a préféré opter pour un autre film culte : Kill Bill de Tarantino. Ça a de la gueule !

Quand The Chainsmokers (et leurs petites copines) se transforment en Kiss, ça envoie du lourd ! Même avec leurs guitares gonflables...

Zara Larsson en Scar (du Roi Lion) mais version disco, ça donne un résultat plutôt intéressant et sexy !

Mariah Carey et Nick Cannon ont tué le game d'Halloween en se déguisant en personnages de Mario Bros.

Pendant ce temps, Demi Lovato et Nick Jonas ont opté pour les personnages principaux du cultissime Magicien d'Oz (Dorothée et L'épouvantail).

Adele en Jim Carrey dans 'The Mask', on s'en souvient comme si c'était hier !

Fergie et son ex-mari Josh Duhamel avaient eux aussi mis la barre très haut avec leur déguisement du dessin animé 'Les Indestructibles'.

Le couple nous avait fait fondre avec leur costume de Pokémon. Ariana en Evoli, Mac Miller en Pikachu !

Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, James Dean et Groucho Marx étaient au rendez-vous dans la famille Harris-Burtka. Comme chaque année, leurs costumes sont bluffants !