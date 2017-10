Chaque année tout le monde fête Halloween. Mais savez-vous d'où vient cette célébration et connaissez-vous bien ses us et coutumes ? Faites le test avec Virgin Radio !

1. Halloween est toujours fêtée le 31 octobre, à la veille d'une fête chrétienne : laquelle ? a Epiphanie

b Ascension

c Toussaint

d Assomption