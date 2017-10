Halloween : Les meilleures idées de déguisements pour 2017

La rédaction de VirginRadio.fr vous a listé les costumes à éviter pour Halloween, une liste dans laquelle on retrouve des déguisements de mauvais goût et d'autres manquant juste d'originalité. Maintenant que vous savez ce qu'il ne faut pas faire, il serait temps de songer à ce que vous allez pouvoir revêtir le 31 octobre au soir. Rappelons aussi qu'Halloween n'est pas réservé aux déguisements terrifiants. La fête est surtout devenue l'occasion de montrer que vous vous y connaissez en pop culture, que vous avez d'incroyables talents de maquilleurs ou que vous êtes tout simplement plein d'esprit !

SERIES

Oubliez les déguisement inspirés par Stranger Things, inspirez-vous plutôt de la série la plus terrifiante de cette année, parce qu'aussi très réaliste, The Handmaid's Tale. Le déguisement d'Ofred est en plus hyper facile à réaliser : une cape rouge, un bonnet blanc, pas de maquillage et le tour est joué. Si vous vous rendez en plus en bande de servantes écarlates à votre soirée, les frissons sont garantis !

Si vous avez envie d'être particulièrement chatoyants le soir d'Halloween, la meilleure solution reste de vous vêtir d'un justaucorps bien flashy, de guêtres, et d'arborer un maquillage tout aussi tape à l’œil. On ne verra que vous et vous ferez honneur aux catcheuses de la série Netflix !

Si vous voulez absolument vous inspirer de Game of Thrones, seul le Night King est autorisé parce que le déguisement de couple Jon Snow/Daenerys est formellement interdit et parce que c'est le seul personnage qui foute vraiment les jetons dans GoT. Par contre bon courage pour le maquillage...

Halloween 2k17 ???????? #rickandmorty #awjeezrick Une publication partagée par Matthew Gillies (@_mattgillies) le 27 Oct. 2017 à 0h35 PDT

Si vous voulez être les gens les plus cools de votre soirée, venez déguisez en Rick & Morty aka l'une des séries les plus cool du moment !

CINÉMA

Ce n'est pas l'idée la plus originale du monde mais pourtant il faudra bien que quelqu'un se dévoue pour se déguiser en Pennywise. Un déguisement plutôt facile à faire soi même et qui fait véritablement peur car tout le monde déteste les clowns, non ?

Prenez une longueur d'avance sur les cartons du box office et plutôt que de vous déguiser en Wonder Woman (le déguisement qui arrive n°1 des recherches pour Halloween cette année), transformez vous en Lara Croft !

ET AUSSI...

Et si vous passiez votre soirée d'Halloween à saler la barbaque ? Vous avez juste à travailler votre mouvement du poignet, mais veillez bien à ce qu'il soit sensuel pour être sûr de subjuguer l'assemblée !

You know you're relishing in this. ???????????? #SDCC #comiccon #snapchat Une publication partagée par Erin Robinson (@erinrobinson) le 20 Juil. 2017 à 16h18 PDT

Se déguiser en filtre Snapchat c'est so 2016. Se déguiser en hot dog casque audio sur les oreilles et enchaîner les pas de danse trop mignon tout plein c'est totalement 2017 !

Parce que non, se déguiser en Taylor Swift dans le clip de Reputation n'a rien de cool, le clip sur lequel il faut miser cette année c'est celui de Dua Lipa. Une vidéo qui a fait l'objet de nombreuses parodies, et là encore si vous y allez en bande, ça claque !

Depuis que Netflix France a ajouté les saisons 6 à 8 du plus célèbre des concours de Drag Queen, le show a gagné en popularité en France. La saison 9 débarque le 31 octobre prochain sur la plateforme alors prenez un peu d'avance et grimez vous comme les queens les plus iconiques de cette saison là !

Si cette année vous avez décidé d'être le relou qui ne se déguise pas, vous n'avez qu'à dire que vous êtes Orelsan. Le rappeur fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, il vient de sortir son nouvel album. Ce qui est cool c'est que son déguisement est simple, basique.