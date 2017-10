Halloween : Ariana Grande, Adele, Adam Levine...les meilleurs costumes des stars en 2017

Halloween c'est ce soir mais du côté des célébrités, les soirées déguisées ont commencé depuis plusieurs jours. Si vous n'avez pas encore trouvé d'idées, Kim Kardashian, Ariana Grande, Adam Levine, Zoe Kravitz, Dua Lipa et plein d'autres stars vont peut être vous permettre de trouver le costumes de vos rêves. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur des plus grandes célébrités, vous pouvez aussi vous laisser inspirer par les idées de déguisements de la rédaction de VirginRadio.fr ! En attendant ce soir, on vous laisse découvrir comment les stars se sont déguisés pour Halloween 2017.

joan and bette Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 30 Oct. 2017 à 12h54 PDT

Academy Awards 1991 Une publication partagée par Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) le 29 Oct. 2017 à 18h42 PDT

for Halloween im dressing up as a girl trying to finish her first album Une publication partagée par camila (@camila_cabello) le 30 Oct. 2017 à 19h00 PDT

Happy Early Halloween & Happy Birthday Gorgeous ❤️ Une publication partagée par Adele (@adele) le 29 Oct. 2017 à 2h20 PDT

Living my Winona Ryder dream. Lydia Deetz from Beetlejuice. // shot by @pixielevinson #KISSHousePartyLive Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa) le 26 Oct. 2017 à 12h31 PDT

POTTER THAN HELL Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa) le 27 Oct. 2017 à 17h46 PDT

Don’t tell me it’s a Fancy dress Party! Poison Ivy came out early this year! P.s performing in this wasn’t that easy! Lol #anywhere #kisshousepartylive Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 26 Oct. 2017 à 15h15 PDT

✨✨Satine✨✨ Une publication partagée par laurenjauregui (@laurenjauregui) le 29 Oct. 2017 à 16h35 PDT

Victory. ???? Une publication partagée par Adam Levine (@adamlevine) le 29 Oct. 2017 à 14h54 PDT

Sugar skull ???????? Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 29 Oct. 2017 à 12h40 PDT

"gatsby? ...what gatsby?" ????: @elmnt.la Une publication partagée par halsey (@iamhalsey) le 29 Oct. 2017 à 15h34 PDT

