Halloween 2019 : 3 séries qui vont bien te faire flipper

Halloween approche et si vous faites partie de ces gens qui aiment se faire peur, on vous a listé pas moins de trois séries qui devraient vous faire flipper bien comme il faut. Si jamais votre taux de suspense n'a jamais plafonné bien haut (même team, on vous comprend), alors vous pourrez toujours vous rabattre sur Il Etait une fois la Vie, maintenant dispo sur Netflix - plus safe.

MARIANNE

Quand la France s'essaie à l'horreur, elle ne fait clairement pas les choses à moitié : résultat, Marianne est dispo sur Netflix depuis quelques mois déjà. Pour résumer, "Emma (une jeune romancière) découvre que les personnages monstrueux qui la hantaient et qu'elle a créés dans sa série de romans d'épouvante sont réellement en train de prendre vie"... ça donne envie, hein ?

DARK

"Lorsque deux enfants disparaissent dans une petite ville allemande, son passé tragique refait surface. Quatre familles à la recherche des enfants vont voir leur routine bouleversée et les secrets de chacun vont être mis en lumière"... du suspense, une atmosphère angoissante à souhait... bref, tous les ingrédients pour vous préparer à une bonne nuit de sommeil.

THE HUNTING (OF HILL HOUSE)

Réchauffée, certes, mais efficace : la série sortie en 2018 sur Netflix a clairement fait trembler plusieurs salons. Pour les retardataires, voici le synopsis : Des frères et soeurs sont contraints de retourner dans la maison de leur enfance qui n'est autre que la maison la plus hantée des Etats-Unis. De bons moments en perspective...

Evidemment, ce ne sont pas les seules : si vous n'avez encore jamais maté Stranger Things, il est temps de vous y mettre - avant l'arrivée de la quatrième saison, ce sera pas mal. Sinon, les classiques American Horror Story ou Les Nouvelles Aventures de Sabrina feront tout aussi bien le travail. Sinon, si vous êtes plutôt film, il y a Eli... qui, visiblement, a traumatisé les abonnés.

Allez, bonne soirée...!