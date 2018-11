Halloween 2018 : Harry Styles, Beyoncé... qui a le meilleur costume cette année ?

Hier soir, nous avons tous sorti nos plus beaux costumes pour Halloween : il faut dire qu'on avait de l'inspiration : certains sûrement ont pioché chez Netflix, d'autres ont peut-être opté pour des costumes inspirés de Michael Jackson. Du côté des stars, on a fêté Halloween comme il se doit : pendant qu'Harry Styles s'est offert une soirée dans la peau du mythique Elton John, Joe Jonas a bluffé tout le monde sur son compte Instagram. Mais clairement, certains (comme Rita Ora) ont tué le game, comme on dit.

Shout out à Zoe Kravitz qui s'est tranquillement déguisée en vampire matinal. Beyoncé a -une fois de plus- fait fort (on se souvient de son fantastique costume de Barbie) mais celle qui a battu tout le monde reste Rita Ora. Tenez-vous bien, la chanteuse s'est déguisée en Post Malone et c'est bluffant. Avouez, vous auriez aimé y penser.