Haim : Want You Back, le premier single irrésistible de Something to Tell You dévoilé

Haim est enfin de retour ! Le trio teasait depuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux, leur retour sur le devant de la scène et on a pas été déçu. La semaine dernière on a enfin pu découvrir une première chanson inédite intitulée Right Now. Accompagnée d'un clip réalisé par Paul Thomas Anderson, celle-ci se révélait surprenante, en marge du répertoire classique des sœurs Haim. Cette session live n'était qu'une mise en bouche avaient-elles alors prévenu, voici donc le moment de découvrir le premier vrai single de leur album à paraître, Something To Tell You ! Ecoutez Want You Back dans le player ci-dessous.

Avec Want You Back, Alana, Danielle et Este Haim offre à leurs fans tout ce dont ils ont pu rêver après ces quatre ans d'absence. Une chanson pop irrésistible qui prouve que le trio sait mieux que quiconque mettre une mélodie ultra efficace au service de paroles pleines de sentiments. Un single qui s'inscrit dans la parfaite continuité de leur premier album, Days Are Gone. Something to Tell You sortira le 7 juillet prochain et les filles ont promis qu'il contiendrait " des paroles classiques mais aussi modernes, excitantes et intrépides".