Haim : Walking Away, le remix surprenant de Mura Masa

Vous êtes lassés par les remix qui n'apportent pas grand chose aux version originales ? Vous aimez être vraiment surpris par le remix que vous écoutez parce qu'il ne ressemble pas du tout à la version originale ? Vous êtes fans de Haim et de Mura Masa ? Si vous remplissez toutes ces conditions, vous allez vous régaler avec le remix de Walking Away de Haim par Mura Masa. Le DJ anglais a totalement revisité à sa façon le joli titre des américaines. Choisir entre les deux versions risque de s'avérer très compliqué. On vous laisse découvrir Walking Away de Haim X Mura Masa et vous faire votre idée !

Mura Masa était au cœur de l'actualité musicale cette année, le DJ anglais dévoilait l'été dernier son premier album. Un opus éponyme avec des collaborations signées Charli XCX, Christine & The Queens, Damon Albarn ou encore A$AP Rocky. Quant aux sœurs Haim, elles nous ont aussi gâté avec leur deuxième album studio, le très beau Something To Tell You. Un petit bijou où leurs talents d'auteurs et de compositeurs ont de nouveau fait mouche. Notre seul souhait désormais c'est qu'elle vienne très vite le défendre sur scène en France, car pour le moment toujours pas de dates de concerts à l'horizon dans l'Hexagone !