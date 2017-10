Haim : That Don't Impress Me Much, leur superbe cover du tube de Shania Twain

Alors que les affaires de harcèlement et de sexisme se multiplient dans la presse, un petit hymne féministe pour terminer la semaine, ça ne fait de mal à personne. Un cadeau que nous ont offert les sœurs Haim avec leur reprise, très inspirée, du tube de Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Les américaines avaient repris la chanson en juillet dernier, pour la radio Triple J et elles viennent de reposter cette performance sur leur propre chaîne YouTube. Si vous étiez passés à côté, la session de rattrapage, c'est maintenant sur VirginRadio.fr ! A écouter, sans modération, dans le player ci-dessous.

Haim dévoilait en juillet dernier, Something To Tell You, un deuxième album aussi réussi que son prédécesseur, Days are Gone. Les trois sœurs sont en pleine tournée américaine, malheureusement pour le moment elles n'ont pas encore annoncé de date en France ni même en Europe. Quant à Shania Twain, elle s'est offert un retour en puissance outre-Atlantique. Son nouvel et cinquième album, Now, est sorti le 29 septembre dernier se classant n°1 du Billboard 200 (classement des ventes d'albums aux Etats-Unis). La chanteuse a donc fait beaucoup mieux que Demi Lovato (3ème) et Miley Cyrus (5ème) qui sortaient le même jour leurs albums. Shania peut donc continuer à ne pas être impressionnée par la concurrence !