Les sœurs Haim ne cessent de nous surprendre avec des reprises bien inspirées. Après s'être attaqué au That Don't Impress Me Much de Shania Twain, le trio californien, de passage dans les studios de la BBC1, a revisité une chanson des Strokes, I'll Try Anything Once, sortie en 2006. Cette ballade toute en douceur se prêtait bien à une revisite au piano. Pour ceux qui l'auraient oublié, il s'agit de la démo du très énergique You Only Live Once. On la retrouve sur la Face B de Heart In The Cage, ainsi que sur la Bande Originale du film Somewhere (2010) de Sofia Coppola. La version de Haim pour BBC 1 est à découvrir dans le player ci-dessous.

Les sœurs Haim écument les plateaux télé américains et les émissions de radio, en pleine promotion de leur nouvel album, Something To Tell You. Malheureusement pour leurs fans français, aucune date de concert en Europe n'a été annoncée pour le moment. Quant aux Strokes il semblerait que le retour du groupe ne soit pas pour tout de suite malgré des rumeurs persistantes. Julian Casablancas travaille en ce moment avec son side project, The Voidz, et a expliqué se concentrer là dessus. Le chanteur a par ailleurs ajouté qu'il ne comprenait pas les fans ayant grandi avec les Strokes et qui n'adhérent pas à son nouveau projet.