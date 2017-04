Haim : Right Now, leur chanson du grand retour dévoilée

Haim avait annoncé son retour pour le 27 avril et comme promis, le trio a dévoilé une tout nouvelle chanson à 15h tapantes. Cela faisait quatre ans que les sœurs Haim n'avaient pas sorti de nouvelle compositions, c'est donc avec beaucoup de curiosité et d'excitation qu'on les attendait. Intitulée Right Now, le morceau dévoilé via un clip vidéo ressemble beaucoup à ce que les américaines ont proposé sur leur premier album, Days Are Gone, mais dans une version plus déstructurée avec une superbe montée en crescendo. A noter que le clip, signé Paul Thomas Anderson ( There Will Be Blood, The Master), a été filmé en studio, il est donc possible que la version audio de la chanson sonne légèrement différemment !

Haim a partagé ce clip sur ses réseaux sociaux en l'introduisant de la sorte " C'est ici qu'on commence... live en studio. On a eu tellement de chance de travailler avec le génial Paul Thomas Anderson (...) pendant l'enregistrement de notre second album. Il y a encore beaucoup à venir, mais c'est tout pour maintenant." Le deuxième album d'Haim, Something To Tell You, sortira le 7 juillet prochain, et son premier véritable single sera dévoilé le 3 mai. Le trio est à l'affiche de plusieurs festivals dont Glastonbury. A noter également qu'Haim sera en live le samedi 13 mai dans le Saturday Night Live. Le même soir c'est l'actrice Melissa McCarthy qui sera l'host de l'émission américaine.