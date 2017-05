Haim : Little Of Your Love, une nouvelle chanson dévoilée au Saturday Night Live

Samedi 13 mai, Haim était invité en tant que guest musical au Saturday Night Live, présentée pour l'occasion par la comédienne Melissa McCarthy. Le trio a interprété Want You Back, premier single officiel de Something To Tell You mais aussi une nouvelle chanson inédite, Little Of Your Love. Un morceau que l'on pourra découvrir sur leur nouvel album à paraître le 7 juillet. Une chanson réjouissante sur laquelle les sœurs Haim se sont fendues de leur plus beaux riffs de guitare. Le thème de la chanson ? L'amour toujours ! On vous laisse découvrir ci-dessous la performance de Haim au SNL.

Haim SNL “Little Of Your Love” Video - Watch Saturday Night Live https://t.co/fLwQv8Y6cl — MARIA ????????‍♀️ (@HAIMcrown) 14 mai 2017

Something To Tell You, deuxième album de Haim sortira le 7 juillet prochain. Les fans auront attendu quatre ans avant de découvrir le successeur de Days Are Gone. Le trio de sœurs a choisi de prendre son temps avant de gracier leur public d'un nouvel opus. Un délai que les filles justifient par un perfectionnisme exacerbé, et par le fait qu'elles écrivent et produisent seules. A entendre les premiers résultats c'est en tout cas très réussi ! Le dernier épisode de Saturday Night Live sera quant à lui diffusé ce samedi 20 mai et c'est Katy Perry qui en sera la guest musicale. L'occasion pour la chanteuse d'interpréter Chained To The Ryhthm ou Bon Appétit ainsi qu'une chanson inédite ?