Haim : Little Of Your Love, un nouveau single dévoilé 

Dans moins de trois semaines Haim dévoilera son second album, Something To Tell You. Mais avant cette sortie dans les bacs et sur les plateformes de streaming musical les sœurs Haim ont visiblement envie de nous partager quelques chansons en amont. Après Right Now et Want You Back, on peut ainsi découvrir officiellement Little of Your Love. Officiellement car le trio avait en fait déjà dévoilé cette chanson lors de son passage en mai dernier sur le plateau du Staurday Night Live. Little of Your Love s'inscrit dans la droite lignée de ce que Este, Danielle et Alana Haim nous ont toujours proposé : des ritournelles ultra efficaces, intemporelles et aux paroles sensibles !

Les sœurs Haim auront laissé passer quatre ans entre leurs deux premiers albums, c'est un peu long mais cette absence pourrait être gagnante pour le trio. Lorde a fait le même choix, et est revenue en force avec l'excellent Melodrama. Something To Tells You sera-t-il aussi réussi que son prédécesseur, Days Are Gone ? Pour le moment c'est un sans faute en tout cas pour les américaines. Reste à savoir si elles miseront un peu plus sur la prise de risque comme avec l'original Right Now. Rendez-vous le 7 juillet prochain pour en avoir le cœur net !