En sortant leur second album Something to Tell You, cet été, Haim était bien décidé à nous faire passer un été dansant ! Pari réussi pour les trois sœurs qui après nous avoir proposé Want You Back et Right Now, nous offrait leur troisième - et rythmé - single Little of Your Love. L'été s'en est allé, laissant sa place à la grisaille automnale mais Este, Danielle et Alana continuent de vouloir nous faire danser, coûte que coûte, avec le clip de ce titre. Une vidéo qui met en scène les trois musiciennes dansant, chacune à leur tour puis ensemble, dans un bar américain sur les notes de leur chanson.

Un clip simple mais entraînant grâce à la répétition des même pas à chaque refrain. Une répétition qui nous donne envie d'apprendre la chorégraphie pour accompagner les trois sœurs dans leur danse ! Après un premier album, Days Are Gone, particulièrement réussi - figurant dans le classement établi par Pitchfork des 100 meilleurs disques de tous les temps - HAIM a pris son temps pour revenir à la musique et l'a bien fait. Si Something To Tell You n'est pas à la hauteur de Days Are Gone et son très addictif If I Could Change Your Mind, ce second opus reste tout de même réussi. Grâce à Little Your Love, que les trois musiciennes ont chanté au Saturday Night Live, HAIM devrait concrétiser leur succès.