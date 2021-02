HAIM invite Taylor Swift sur le remix de Gasoline

En décembre dernier, Taylor Swift publiait Evermore - digne successeur de Folklore. Sur cet opus, l'interprète de Shake it Off s'est offert quelques collaborations prestigieuses, dont une avec la formation HAIM. No Body No Crime s'est clairement distingué des autres morceaux, devenant l'un des plus gros succès de l'album. Les quatre artistes allaient-elles s'arrêter en si bon chemin ? Non, évidemment : cette nuit, HAIM a dévoilé le remix de Gasoline qui, on vous le donne dans le mille, accueille Taylor Swift.

"OUBLIEZ LE TEST ADN, je suis la quatrième soeur de HAIM et cette chansons est l'unique preuve dont j'ai besoin", s'est exclamée Taylor Swift sur Instagram.

"Depuis que nous avons sorti wimpiii en juin, Taylor nous avait toujours dit que Gaosline était sa préférée", a expliqué la formation. "Donc lorsque nous avons réfléchi à la façon de ré-imaginer certains morceaux du disque, nous avons immédiatement pensé à elle. Elle a apporté des idées tellement incroyables et une nouvelle imagerie à la chanson et lui a vraiment donné une nouvelle vie".

Gasoline est à découvrir sans plus attendre et si vous n'avez pas encore écouté Love Story (version de Taylor Swift), le morceau est (lui aussi) disponible.