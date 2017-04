Haim annonce son retour pour le 27 avril

Des mois et des mois qu'on l'attendait, cette fois ci plus de doute, le retour de Haim se confirme pour la date du 27 avril. C'est sur les réseaux sociaux que le groupe a partagé une courte vidéo, où l'on peut voir Danielle Haim à la batterie, pour annoncer leur retour dans une semaine. Jeudi prochain c'est donc un tout nouveau single que les fans du trio américain pourront découvrir. Après un premier album particulièrement bien reçu par la critique et le public sorti en 2013, Days are Gone, les trois sœurs avaient quasiment disparu de nos écouteurs. Un feat avec Calvin Harris en 2015 sur le titre Pray To God, quelques apparitions discrètes chez Electric Guest et Primal Scream l'an dernier et puis c'est tout. C'est dire s'il nous tardait de retrouver Este, Danielle et Alana Haim derrière le micro. Leur deuxième album devrait quant à lui sortir dans le courant de l'été 2017.

Haim ayant été programmé sur quelques festivals tels que Glastonbury et Reading cet été, l'espoir de les voir revenir très bientôt était fort. Le groupe avait également teasé le week-end dernier son retour via des panneaux d'affichage géants dispersés aux quatre coins du monde. Les filles ont promis que leur nouvel album contiendrait " des paroles classiques mais aussi modernes, excitantes et intrépides". Et toujours aussi énergique à en croire le jeu de baguettes de Danielle Haim ! Rendez-vous dans sept petits jours pour découvrir le premier successeur de Falling, If I Could Change Your Mind ou Forever !