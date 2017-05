Hailee Steinfeld : Most Girls, son hymne féministe se dévoile en vidéo

Il y a quelques semaines Hailee Steinfeld dévoilait Most Girls, single qui annonce le premier album de l'américaine à paraître dans le courant de l'année 2017. Un hymne féministe co-écrit par la jeune chanteuse où elle célèbre tous les types de femmes. Most Girls a la particularité d'être particulièrement catchy, de quoi devenir un véritable tube, tout en étant recherché du point de vue des paroles. Un single qui s'inscrit dans le prolongement du premier EP d'Hailee Steinfeld, Haiz, et en particulier de la chanson Love Myself, où l'artiste exprimait déjà de belles notions d'empowerment. Le clip de Most Girls permet à Hailee Steinfeld de se réinventer dans les atours des femmes dont elles parlent dans sa chanson.

Hailee Steinfeld a commencé sa carrière en tant qu'actrice, révélée à seulement 13 ans par le film True Grit de Joel & Ethan Coen. L'américaine a depuis grandi sous nos yeux sur les écrans des salles de ciné avec des films comme New York Melody (2013) et Pitch Perfect 2 ( 2015). Elle sera de retour en décembre prochain dans la suite de ce dernier, un film où elle peut pousser la chansonnette, sa seconde passion. Sa carrière musicale est également à suivre de très près, dotée d'une très belle voix, la jeune fille de 20 ans commence à imposer un univers d'empowerment féminin réjouissant !