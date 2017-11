Hailee Steinfeld, Alesso : Let Me Go, le clip dévoilé

Alesso, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line et Watt ont uni toutes leurs forces pour créer Let Me Go, une petite bombe électro qui nous rend tout émotionnel. La chanson parle d'une relation sentimentale sur le déclin et le besoin de passer à autre chose. Après Starving feat Zedd, c'est la seconde fois que l'actrice chanteuse Hailee Steinfeld s'offre une collaboration électro majeure. Elle est par ailleurs la star du clip, on peut la découvrir tour à tour se préparer à monter sur scène et dans de faux clips intime en compagnie du jeune homme dont elle se sépare.

Hailee Steinfeld et Alesso joueront par ailleurs Let Me Go ce soir sur la scène des American Music Awards, ils seront accompagnés par le duo Florida Georgia Line et par Watt qui n'est autre qu'Andrew Watt, l'un des auteurs de tube pop les plus populaires du moment. Hailee Steinfeld continue à mener deux carrières de front, on la découvrira bientôt à l'affiche de Pitch Perfect 3 et si elle n'a pas annoncé d'album pour le moment, l'américaine a confirmé qu'elle dévoilerait de nouvelles chansons et collaborations dans les mois à venir. Le suédois Alesso devrait quant à lui dévoiler son second album d'ici la fin d'année ou début 2018.