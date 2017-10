Gwen Stefani fête son anniversaire, 10 clips iconiques de sa carrière

Rares sont les artistes qui peuvent se vanter d'avoir une carrière aussi riche que la sienne. Si en 2017 Gwen Stefani se permet de sortir un album de Noël, la pop star née le 3 octobre 1969 à Fullerton (Californie) a collectionné les tubes tout au long de sa carrière - avec et sans son groupe No Doubt qui l'a rendue populaire - et a changé à jamais le cours de la pop. De ses collaborations mythiques avec des rappeurs à ses débuts dans un style rock grunge sans oublier sa rencontre décisive avec Pharrell Williams (qui a produit ses plus gros hits), Gwen Stefani a toujours eu ce quelque chose qui l'a rend si spéciale et fait d'elle une artiste accomplie. Pour célébrer ses 48 ans aujourd'hui et son influence dans l'histoire de la musique, on passe en revue 10 clips iconiques de Gwen Stefani !

Le premier single de l'album à succès de No Doubt : Tragic Kingdom. C'est avec ce titre que le monde entier a découvert Gwen Stefani alors âgée de 24 ans. On adore son look dans ce clip !

Une intro tordue, un vieux garage, une robe à pois iconique, un micro et surtout une voix mémorable... Difficile d'oublier "Don't Speak" qui reste le plus gros tube de No Doubt.

Reprise du groupe Talk Talk, "It's My Life" a subi une cure de jouvence entre les mains de No Doubt, à l'occasion de la sortie de leur premier best of en 2003. C'était le dernier titre du groupe avant que Gwen Stefani ne prenne son envol en solo l'année suivante. Est-ce qu'on parle de ce clip complètement iconique ?

La grosse claque ! Gwen Stefani a fait une entrée en solo remarquée dans le monde de la musique avec le tube dance-pop "What You Waiting For?". Encore une fois le clip est mémorable et totalement fou.

Décidément en 2004, Gwen Stefani était au top. Cette fois accompagnée de la rappeuse Eve, la chanteuse était en mode pirate ghetto glamour (oui un mix un peu chelou) et ça fonctionnait.

On doit ce tube à Pharrell Williams et Chad Hugo. Avouez-le, vous connaissez toujours toutes les paroles par coeur ! Un clip inoubliable dans une université US avec sa décapotable jaune. On aime aussi la mini référence à "Another One Bites The Dust" de Queen dans la chanson.

Encore un tube extrait de son premier album solo Love. Angel. Music. Baby. qui est toujours aussi bon. Cette fois Gwen Stefani avait misé sur la nostalgie d'une histoire d'amour qui devient amitié (référence à son ancienne relation avec Tony Kanal du groupe No Doubt). Un de nos titres et clips préférés !

À quoi ressemblerait une prison dorée dans la vraie vie ? Gwen Stefani vous a donné la réponse en 2006 avec "The Sweet Escape". En mode bling-bling comme jamais, la pop star a servi un tube planétaire aux côtés d'Akon. Mythique !

Le vrai grand retour de Gwen Stefani. Tout le monde l'attendait (après deux singles très moyens) et l'artiste a laissé tomber l'album sur lequel elle travaillait pour en refaire un tout nouveau. Ça a donné l'incroyable "Used To Love You" et son clip discutable, mais iconique dans un sens qui marque le retour en force de Gwen depuis très longtemps. On adore quand elle le reprend dans le Carpool Karaoke.

Pas le titre le plus mémorable de sa carrière, mais quel clip ! "Make Me Like You" a été tourné en direct pendant les 58 ème Grammy Awards par Sophie Muller, et franchement Gwen Stefani a assuré pendant ces 3 minutes 47 ! Du génie. On espère que le prochain album nous assurera de belles surprises.