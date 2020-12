Gwen Stefani fait son grand retour avec Let Me Reintroduce Myself (AUDIO)

Inutile de la présenter. À 51 ans, Gwen Stefani est probablement l'une des chanteuses pop les plus célèbres au monde. Trois Grammy Awards, plus de 50 millions de disques vendus et des tubes à en pleuvoir, la chanteuse américaine vient de faire son grand retour après quatre ans d'absence. Idolâtrée depuis les années 90 grâce au succès de son groupe No Doubt, cette dernière mènera, dès 2004, une carrière solo couronnée de succès. Portée par des titres comme Hollaback Girl, The Sweet Escape ou encore Rich Girl, celle qui était jurée de The Voice aux États-Unis ces dernières années nous offre Let Me Reintroduce Myself, un titre entraînant et co-écrit durant le confinement avec Ross Golan. "Cette chanson est un moyen d’annoncer mon retour avec de la nouvelle musique. C’est un titre fun, léger car j’avais envie d’amener un peu de joie. L’idée était d’écrire un titre empreint d’un peu de nostalgie, et je pense que musicalement ça vous ramènera à mes débuts musicaux, où je faisais du ska et du reggae. Je suis toujours la même mais voici quelque chose d’un peu nouveau au cas où vous ayez envie de m’entendre à nouveau" précise la star avec humour. Mais pour l'heure, on vous laisse découvrir ce single qui pourrait bien devenir le tube de cette fin d'année.

Visiblement très heureuse à l'idée de retrouver son public, Gwen Stefani prépare également un cinquième album qui devrait débarquer en 2021. Récemment fiancée au chanteur de country Blaks Shelton, tout semble sourire à la chanteuse californienne. Et si elle avouait récemment être anxieuse à l'idée de faire son retour sur devant de la scène, on ne doute pas que ses fans lui réservent un accueil dès plus chaleureux. "Au début de ce processus, je sentais que j'avais besoin de m'excuser sur le fait d'avoir envie de faire à nouveau de la musique. Je pensais que les gens allaient me juger et me dire 'Bon, tu es super vieille. Pourquoi tu veux faire ça?'" précise celle qui a préféré anticiper les critiques. Après une réédition de son album de Noël l'année dernière et plusieurs titres en collaboration avec son futur mari, Gwen Stefani semble donc bien décidée à nous faire danser dans les mois qui arrivent. Pourquoi pas, d'ailleurs, lors d'une immense tournée mondiale ?