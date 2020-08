Gwen Stefani et Mark Ronson pressentis sur le remix de Physical avec Dua Lipa

Révélée en 2015 grâce à son tube Be The One, Dua Lipa née en 1995 dans le quartier de Westminster à Londres. D'origine albanaise, rien ne prédestinait la jeune femme à devenir l'une des chanteuses les plus écoutées de la planète. Pourtant, comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, la star vient tout juste de dépasser le milliard de streams pour son tube Don't Start Now sur la plateforme Spotify. Un véritable exploit qui s'ajoute à ceux effectués sur trois autres titres (One Kiss, New Rules et IDGAF) et font d'elle la seule artiste féminine à atteindre ce magnifique score.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Dua Lipa vient également d'annoncer sur ses réseaux sociaux qu'elle s'apprêtait à sortir un remix de son titre Levitating avec Madonna et Missy Elliott. Le tout remixé par The Blessed Madonna, une DJ et productrice américaine. Un son à retrouver sur l'édition deluxe de l'album de la star qui devrait être dévoilé le 21 août prochain.

CLUB FUTURE NOSTALGIA THE REMIX ALBUM W THE BLESSED MADONNA COMING AUGUST 21ST - LEVITATING AUGUST 14TH - FEATURING MISSY ELLIOTT & MADONNA - PHYSICAL FT. GWEN STEFANI REMIXED BY MARK RONSON +++ ALL FUTURE NOSTALGIA TRACKS N THEN SUM REMIXED BY UR FAVES pic.twitter.com/LOeK09peYB — DUA LIPA (@DUALIPA) August 5, 2020

Quant au titre Physical, qui bénéficie déjà d'un énorme succès à travers le monde, ce sont Gwen Stefani et Mark Ronson qui seraient pressentis pour travailler dessus. En effet, comme le précise Dua Lipa dans une récente publication Instagram, de nombreux artistes sont attendus sur Club Future Nostalgia : The remix album. Alors qu'il reste encore quelques semaines avant la sortie de ce nouveau projet, la chanteuse britannique a promis "beaucoup beaucoup d'autres surprises". Des annonces qui devraient probablement se faire dans les jours qui viennent. Restez connectés !