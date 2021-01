Gwen Stefani confirme que son 5e album débarque "bientôt" (VIDEO)

Inutile de la présenter. À 51 ans, Gwen Stefani est probablement l'une des chanteuses pop les plus célèbres au monde. Trois Grammy Awards, plus de 50 millions de disques vendus et des tubes à en pleuvoir, la star américaine vient de faire son grand retour après quatre ans d'absence. Idolâtrée depuis les années 90 grâce au succès de son groupe No Doubt, cette dernière mènera, dès 2004, une carrière solo couronnée de succès. Portée par des titres comme Hollaback Girl, The Sweet Escape ou encore Rich Girl, celle qui était jurée de The Voice aux États-Unis ces dernières années nous offrait il y a quelques semaines Let Me Reintroduce Myself, un titre entraînant et co-écrit durant le confinement avec Ross Golan. Mais ce n'est pas tout...

Récemment interviewée lors de l'émission Today Show, Gwen Stefani confirme que son cinquième album studio devrait arriver "probablement très bientôt". En effet, la chanteuse précise que ce nouveau projet prend forme très rapidement : "J'ai toutes les chansons, j'en ai encore écrit une hier, je vais en écrire une autre demain. J'essaye juste de faire au mieux afin de le dévoiler dès que cela sera possible". Récemment fiancée au chanteur de country Blaks Shelton, tout semble sourire à la chanteuse californienne. Et si elle avouait récemment être anxieuse à l'idée de faire son retour sur devant de la scène, on ne doute pas que ses fans lui réservent un accueil dès plus chaleureux. "Au début de ce processus, je sentais que j'avais besoin de m'excuser sur le fait d'avoir envie de faire à nouveau de la musique. Je pensais que les gens allaient me juger et me dire 'Bon, tu es super vieille. Pourquoi tu veux faire ça?'" précise celle qui a préféré anticiper les critiques. Une chose est sûre, ce nouvel opus qui marque le grand retour de Gwen Stefani devrait faire beaucoup de bruit...