Guns N' Roses : Un nouvel album en préparation ?

Et si les Guns préparaient un nouvel album ? C'est en tout cas ce que le groupe a laissé penser lors d'une interview accordée à Sirius XM récemment. Alors que Slash, Axl Rose et leur bande sillonnent le monde entier depuis 2016, la petite bande a marqué le 31 ème anniversaire de Appetite For Destruction, album mythique du groupe tout droit venu de Californie. Au programme, une réédition qui, évidemment, a fait son effet auprès des fans. Mais que ceux-ci retiennent leur souffle, il se pourrait bien qu'un nouvel album soit sur les rails :" On en a parlé, a déclaré Slash. Je pense que tout le monde serait partant mais il faut juste voir comment ça peut se dérouler. Pour l'instant, on est occupé à tourner tout autour du globe".

Si au départ, seules cinq dates étaient prévues, l'engouement fût tel que les Guns n'ont jamais vraiment cessé de tourner depuis leur premier concert post reformation : "Nous n'avions rien de gros prévu sur le long-terme. Et ça s'est tellement bien passé, tout est simplement rentré en ordre. Alors nous nous sommes dit "OK, on va faire cette tournée aux États-Unis qu'ils nous proposent", puis, à partir de là, tout a fait boule de neige". Et cette fameuse boule de neige n'a fait que grossir : au cours des derniers mois, les Guns se sont offerts Coachella, un stade de France et une place de choix au line-up du Download Festival. Leur dernier album studio (Chinese Democracy) étant sorti en 1997, dire que les fans sont impatients serait un euphémisme. Pour l'heure, les Guns N'Roses continuent de tourner pendant les fans s'arrachent le coffret tout juste sorti. Y aura t-il un prochain album ? On l'espère, en tout cas !