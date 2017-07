Guns N' Roses, U2, Justin Bieber...les tournées qui ont le plus rapporté en 2017 jusqu'ici 

Etre rois des charts c'est bien mais avoir une tournée qui vous rapporte un max de blé, c'est encore mieux pour le porte-monnaie. Le site spécialisé Pollstar a ainsi dévoilé la liste des 100 tournées ayant engrangées le plus de bénéfices entre janvier et juin 2017. Le trio de tête est constitué des Guns N' Roses, U2 et Justin Bieber. Pas étonnant quand on sait qu'ils ont tous écumé les stades et les plus grandes salles de concerts en ce début 2017. Avec le Not In This Life Tour, les Guns N' Roses tournent pour la première fois depuis près de 25 ans avec le trio mythique Axl Rose, Slash et Duff McKagan. C'est dire s'ils étaient attendus par leurs fans ! Rien que sur c'est six mois de concerts, au milieu d'une tournée lancée en avril 2016 et qui se finira en novembre prochain, les Guns N' Roses ont engrangé plus de 150 millions de dollars !

U2 les suivent de près avec une tournée qui leur a déjà rapporté 118 millions de dollars avec une vingtaine de dates aux Etats-Unis. Bono, The Edge et les autres célèbrent les vingt ans de leur album mythique sorti il y a 30 ans avec le Joshua Tree Tour 2017. Ils passeront par Paris les 25 et 26 juillet prochain et on vous fait gagner des places sur Virgin Radio ! Justin Bieber s'en sort plutôt pas mal lui aussi avec 98 millions de dollars engrangé pour son Purpose World Tour en 2017. Dans le top 10, on retrouve également Metallica (88M), Depeche Mode (68M), Red Hot Chili Peppers (60,5M), Adele (59M), Ed Sheeran (57,2M), Eric Curch (54,5M) et Bruno Mars (52,7M).