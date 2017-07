Guns N' Roses, U2 et Coldplay... les news musique de la semaine

Bien que les festivals soient dans toutes les têtes ce week-end, il ne faut pas en oublier les news marquantes de la semaine ! Evidemment, nous sommes obligés de revenir sur le concert magistral donné par les Guns N'Roses au Stade de France. On les a attendus pendant des années et enfin, ils sont passés par la capitale. Aussi, saviez-vous que Noel Gallagher avait défendu U2 après les attaques lancées par son frère ? Si ce n'est pas le cas, on est ravis de vous l'apprendre. On continue avec Coldplay qui a fait monter un fan en fauteuil roulant sur scène (et qui a tout notre respect). De son côté, Lana Del Rey a dévoilé deux titres inédits (Summer Bummer et Groupie Love), de quoi nous faire patienter en attendant son nouvel album. Enfin, pour bien terminer cette semaine, on vous propose de revoir le clip de Jain, Dynabeat.

Quand les Guns N'Roses enflamment le stade de France

Liam Gallagher défend U2 après les attaques lancées par son frère

Coldplay fait monter un fan en fauteuil roulant sur scène

Découvrez Summer Bummer et Groupie Love, deux chansons inédites signées Lana Del Rey

Si ce n'est pas déjà fait, découvrez le nouveau clip de Jain !

