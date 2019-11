Guns N' Roses triomphe avec la 3ème tournée la plus lucrative de tous les temps

2019 aura été l'année des records pour les Guns N'Roses : pour rappel, Sweet Child O' Mine et November Rain (morceaux cultes de la formation) ont littéralement dépassé le milliard de vues sur Youtube. Mais, ce n'est pas tout ! Le Not In This Lifetime Tour (tournée de reformation entamée il y a trois ans) a réalisé une performance incroyable : tenez-vous bien, en trois ans, les Guns ont donné près de 156 concerts. On compte 5,4 millions de tickets vendus. Résultat, la tournée a rapporté pas moins de 584 millions de dollars de recettes... faisant de cette tournée la 3ème plus lucrative de tous les temps (derrière U2 et Ed Sheeran).

Si cette tournée s'achève, nous pourrions bien revoir les Guns N'Roses sur scène pour défendre le nouvel album tant attendu par les fans. A en croire le groupe, leur huitième opus serait en préparation et, on ne va pas se mentir, on espère ne pas avoir à attendre onze ans supplémentaires.