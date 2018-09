Guns N' Roses : Slash sera de passage à Paris (et à Toulouse) en 2019 !

Fans des Guns, retenez votre souffle. Bien que le groupe soit en train de travailler sur de nouveaux morceaux, Slash poursuit sa carrière solo : le 21 septembre prochain sortira ainsi Living the Dream, un album porté par des singles tels que "Driving Rain" et "Mind Your Manners". Si les fans français étaient déjà comblés par tout ça, ils ne sont pas au bout de leurs surprises : Slash prévoit bel et bien de passer par notre territoire avec deux dates immanquables : il sera d'abord au Zénith de Paris le 22 février prochain avant d'invstir le Zénith de Toulouse le 10 mars.

La bonne nouvelle, c'est qu'à Live Booker, vous pouvez d'ores et déjà vous y prendre pour obtenir vos places (pour Paris). Traduction, vous n'aurez pas besoin de vous branchez sur trois billetteries différentes, pas besoin non plus de mettre un réveil pour mieux revivre les Hunger Games. Sinon, il ne vous reste plus qu'a attendre le 19 septembre (10 heures) pour obtenir vos places !

Alors, vous y serez ?